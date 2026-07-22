Messina, autoarticolato si schianta in autostrada: conducente intrappolato tra le lamiere salvato dai Vigili del fuoco

Messina – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:00, lungo l’autostrada in direzione Messina, all’altezza del Comune di Italia. A rimanere coinvolto è stato un grosso autoarticolato, il cui conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina di guida, completamente deformata dall’impatto.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Letojanni, con autopompa serbatoio e pick‑up dotati di moduli attrezzati. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente delicate: i pompieri hanno utilizzato divaricatori, cesoie idrauliche e il verricello tirfort per riuscire a liberare l’uomo, incastrato in condizioni critiche.

Una volta estratto vivo dall’abitacolo, il ferito è stato stabilizzato su una barella spinale e affidato al personale sanitario giunto sul posto. Per agevolare il trasferimento in ospedale, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla corsia autostradale. Il conducente è stato quindi trasportato al Policlinico di Messina.

Le operazioni di estricazione, messa in sicurezza e bonifica dell’area si sono concluse intorno alle 18:00, dopo ore di lavoro intenso e coordinato.

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