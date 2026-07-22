Un cane accende accidentalmente il tostapane, provocando un incendio in casa morti altri 3 animali domestici della famiglia.

La telecamera di sicurezza di una famiglia del Maryland ha ripreso il momento straziante in cui il loro cane ha accidentalmente appiccato un incendio in casa, uccidendo altri tre animali domestici.

Secondo la CBS News , l’incendio è scoppiato venerdì 10 luglio in un’abitazione a Belcamp, nel Maryland, mentre i proprietari erano assenti.

Gli investigatori dell’Ufficio del Maresciallo dei Vigili del Fuoco dello Stato del Maryland hanno successivamente esaminato le riprese della telecamera Ring installata all’interno dell’abitazione, che mostravano il cane di famiglia, Bo, saltare sul bancone della cucina prima di azionare inavvertitamente il tostapane. L’elettrodomestico ha innescato l’incendio appiccando il fuoco a materiali combustibili nelle vicinanze.

Circa 30 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno domato l’incendio in circa 20 minuti.

https://people.com/dog-turns-on-toaster-sparking-maryland-house-fire-that-killed-3-pets-12019238