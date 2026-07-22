Verbania, XI Campionato Italiano VV.F. di Nuoto in acque libere, Memorial Maurizio Zanon
IGILI DEL FUOCO – SPORT
In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le Attività Sportive, all’ 11° Campionato Italiano VV.F. di nuoto in acque libere – Memorial Maurizio Zanon -, previsto a Verbania (VCO), il giorno 12 settembre 2026
https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/verbania-xi-campionato-italiano-vvf-di-nuoto-acque-libere-memorial-maurizio-zanon