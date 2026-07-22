VIDEO – Entra in un bagno chimico per recuperare una bibita e resta intrappolato per 8 ore: salvato dai vigili del fuoco

I soccorritori hanno guardato dentro il bagno chimico, ma inizialmente non hanno visto nessuno. Poi, secondo Counterman, “All’improvviso, una testa è spuntata fuori dal bagno e ha detto: ‘Sono qui dentro'”.

Un salvataggio bizzarro e probabilmente il più puzzolente mai avvenuto a Kansas City è diventato virale: i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare un bagno chimico per liberare un uomo rimasto intrappolato nel serbatoio dei rifiuti. La cosa diventa ancora più incredibile se si considera che l’uomo è rimasto bloccato lì per 8 ore nel tentativo di recuperare una bottiglia

L’incidente è avvenuto mentre le squadre stavano raccogliendo i bagni chimici dopo un evento dei Mondiali di calcio. L’uomo si è rifiutato di uscire ed è stato trovato all’interno del serbatoio dei rifiuti.

In un video pubblicato sui social media, Counterman ha spiegato che uno degli autisti dell’azienda controllava ogni bagno chimico prima di caricarlo, bussando a ogni porta per assicurarsi che non ci fosse nessuno all’interno.

Quando l’autista è tornato, l’uomo si è rifiutato di uscire. Un agente di polizia di Kansas City che passava in motocicletta è stato fermato per prestare assistenza. Quando l’agente ha intimato all’uomo di uscire dal bagno chimico, la risposta ha sorpreso tutti. “L’uomo ha risposto che non riusciva a raggiungere la porta e non poteva uscire dal bagno”, ha detto Counterman.

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