Vigili del Fuoco, il 25 luglio sciopero nazionale: presidio dell’Emilia-Romagna davanti alla Prefettura di Bologna
La UIL FPL Vigili del Fuoco ha proclamato per sabato 25 luglio uno sciopero nazionale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al termine della procedura di conciliazione nazionale dello scorso 17 giugno che, secondo il sindacato, non ha prodotto risposte concrete alle principali richieste della categoria.
Al centro della mobilitazione ci sono il rinnovo del contratto, la tutela del potere d’acquisto degli stipendi, il miglioramento delle condizioni di lavoro, il riconoscimento del rischio oncologico come rischio professionale e una maggiore valorizzazione della specificità del lavoro svolto dai Vigili del Fuoco.
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