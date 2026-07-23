Aggressione vigili del fuoco Bologna

Durante i disordini che si sono verificati a Bologna nella serata dello scorso 20 luglio 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del locale Comando, Distaccamento cittadino “Carlo Fava”, è stata oggetto di atti di intolleranza durante le operazioni di spegnimento di un incendio di appartamento causato, con tutta probabilità, da un candelotto fumogeno lanciato su un balcone dell’abitazione posta nelle vicinanze della zona degli incidenti.

Non entriamo nel merito delle situazioni che avrebbero dato origine ai tumulti e alle violente contestazioni, rispetto a questo ci affidiamo doverosamente con fiducia agli inquirenti che se ne stanno occupando e che dovranno fare chiarezza sull’accaduto.

Durante le operazioni di soccorso, il personale dei Vigili del Fuoco, intervenuto con autopompa ed autoscala, è stato infatti oggetto del lancio di oggetti contundenti e l’autoscala utilizzata nell’intervento è stata seriamente danneggiata, ciò non ha impedito che le operazioni venissero però portate a termine con forte senso di abnegazione, scongiurando così ogni eventuale ed ulteriore pericolo alle persone e al contesto in cui si è verificato l’evento.

Questo inqualificabile atto di violenza ed intolleranza non può essere sottaciuto ed esprimiamo quindi tutta la nostra solidarietà e vicinanza al personale operativo intervenuto del Comando di Bologna che si è trovato, suo malgrado, in una condizione di ulteriore pericolo rispetto alla loro incolumità, nel bel mezzo dei ben noti violenti tumulti.

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