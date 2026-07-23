Appicca un incendio su 2,5 ettari, arrestato un 57enne

SAN CESARIO DI LECCE – Un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di San Cesario di Lecce, intervenuti insieme agli agenti della Polizia Locale, con le ipotesi di reato di incendio e combustione illecita di rifiuti.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri in via Casello Ferroviario. Secondo quanto ricostruito, il 57enne è stato sorpreso mentre appiccava le fiamme all’interno di un terreno nel quale erano presenti macchia mediterranea e rifiuti sparsi.

Il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo una superficie di circa 2,5 ettari e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce.

I militari dell’Arma e gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a bloccare il presunto responsabile e ad allertare immediatamente le squadre di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento il rogo, impedendo che raggiungesse altre aree.

Nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento congiunto ha consentito di evitare conseguenze più gravi per l’ambiente, il patrimonio rurale e le zone circostanti.

L’episodio si inserisce in una fase particolarmente delicata per il Salento e per il resto della Puglia. Le temperature elevate, la siccità e il vento possono infatti favorire una rapida diffusione delle fiamme, trasformando anche un singolo focolaio in un pericolo per il territorio e per la sicurezza della popolazione.

Nelle ultime settimane le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e gli enti impegnati nelle attività di soccorso sono stati chiamati a fronteggiare numerosi incendi, con un costante monitoraggio delle aree maggiormente esposte.

Il 57enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

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