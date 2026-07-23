Barletta (BAT), ottimi risultati per gli atleti dei Vigili del fuoco in occasione dei Campionato Italiano di Beach Sprint di Canottaggio

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è chiuso con un bilancio ampiamente positivo per i colori dei Vigili del fuoco il Campionato Italiano di Beach Sprint di Canottaggio, disputatosi a Barletta dal 17 al 19 luglio.

La manifestazione ha visto la presenza di oltre 500 atleti in rappresentanza di 57 società sportive, tra le quali anche il G.S. VV.F. Fiamme Rosse e il G.S. VV.F. “Carrino” di Brindisi.

La giornata di sabato si è aperta con i time trials nei quali il due di coppia senior femminile delle Fiamme Rosse, formato da Paola Piazzolla e Ariana Noseda, ha ottenuto il primo posto assoluto; bene anche il due di coppia U23, formato da Nicola Centonze e Davide Palazzo, e il singolo di U19 di Francesco Tanzarella, entrambi del G.S. VV.F. “Carrino”, che hanno passano il turno ma si sono fermati poi ai quarti di finale.

Domenica sono andate di scena le fasi finali del Campionato nelle quali il 2x delle Fiamme Rosse, dopo aver battuto in semifinale l’armo della Mondello, è stato superato in finale dall’imbarcazione dell’Urania, conquistando comunque un ottimo secondo posto.

Infine, nella mattinata di lunedì 20 luglio, sempre a Barletta, si sono svolte le selezioni per le categorie giovanili Under 19 maschili e femminili, per vestire il Body della nazionale azzurra per rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali di beach sprint, specialità che sarà inserita nel programma delle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Francesco Tanzarella e Riccardo Ciullo del G.S.VV.F. “Carrino” hanno disputato tre time trials, accumulando punteggi utili nella classifica finale che alla fine sono valsi per Tanzarella il diritto di partecipare alla Coupe de la Jeunesse, regata classica internazionale, in programma dall’1 al 3 ottobre 2026 a Figueira da Foz, in Portogallo.

La convocazione in nazionale del giovane atleta è stato motivo di grande soddisfazione per i tecnici e dirigenti del G.S. VV.F. brindisino poiché arriva dopo un anno particolarmente complesso da un punto di vista logistico a causa della ristrutturazione della sede storica del gruppo sportivo attivo dal 1955.