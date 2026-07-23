Brucia le stoppie e dà fuoco al campo: salvato e denunciato anziano a Città di Castello

li agenti della Polizia locale di Città di Castello sono intervenuti per un incendio improvviso e hanno messo in sicurezza alcune persone e una porzione di terreno avvolta dal fuoco, in attesa dei Vigili del fuoco.

Alle ore 16 di oggi pomeriggio la pattuglia di Pronto intervento in servizio ordinario ha notato del fumo provenire da zona rurale in località Titta, in prossimità dell’ong “Mato Grosso”. Hanno subito verificato la presenza di un intensa colonna di fumo proveniente da un terreno in zona. Giunti sul posto si sono subito resi conto che numerose sterpaglie, complice il vento che imperversava in quel momento in zona, stavano bruciando rapidamente minacciando di allargarsi ulteriormente.

Gli operatori, preoccupati dello sviluppo dell’incendio, dopo essersi accertati dell’incolumità del proprietario del terreno, hanno tentato di circoscrivere l’area interessata dall’incendio mediante estintore equipaggiato sulla macchina di servizio; contestualmente hanno subito allertato il 112 per intervento di squadra di Vigili del fuoco che prontamente si sono recati in loco per spegnere poi il fuoco che si stava rapidamente sviluppando.

L’incendio è stato domato dopo circa mezz’ora. Il proprietario del terreno, un ultra ottantenne tifernate, è stato identificato e denunciato per aver appiccato il fuoco nel terreno per bruciare le stoppie. Non risultano persone ferite.