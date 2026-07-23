Incendi in Sicilia, vertice in sala operativa nazionale fra Comandanti Vigili del Fuoco e sottosegretario Prisco

Sono 1400 gli interventi nell’Isola dal 18 luglio ad oggi, numeri che mettono a dura prova il sistema antincendio e il personale impegnato con turni massacranti per far fronte all’emergenza. E’ partita da questa considerazioni il vertice fra il Sottosegretario prisco i i comandanti dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti siciliani.

Un impegno senza sosta quello dei vigili del fuoco per gli incendi boschivi e di vegetazione che stanno interessando da giorni la Sicilia. Per fare il punto della situazione si è da poco concluso al Viminale un briefing dalla sala crisi del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco, con collegamento del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco con i comandanti provinciali e il direttore regionale dei vigili del fuoco della Sicilia, presente il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti.

Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1.400 interventi in tutta la regione, 240 dei quali nella provincia di Agrigento, tra le aree maggiormente colpite. Nella giornata di oggi sono impegnati poco più di 600 vigili del fuoco, con l’impiego anche di due Canadair della flotta del Corpo nazionale, mentre altri tre schierati nell’aeroporto di Lamezia sono impiegati tra la stessa Sicilia e la Calabria.

Ieri 900 vigili del fuoco impegnati contemporaneamente

Nella giornata di ieri è stato raggiunto il picco di oltre 900 operatori contemporaneamente impegnati nelle attività di soccorso e spegnimento. Per garantire la continuità delle operazioni, in alcuni comandi della regione è stato disposto il rientro in servizio del personale, così da incrementare il dispositivo operativo.