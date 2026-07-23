Incendio in azienda di smaltimento rifiuti a Orbassano, vigili al lavoro

Allarme nella tarda mattinata di oggi – giovedì 23 luglio – nella zona industriale di Orbassano, all’interno dello stabilimento della Globo Service System, realtà attiva nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, situato nel complesso industriale tra via San Luigi e via La Torre, a ridosso del confine con Beinasco. Un incendio è divampato all’interno dell’azienda, generando un’alta colonna di fumo nero visibile anche dai Comuni limitrofi e diventata in breve tempo motivo di apprensione per residenti e automobilisti di passaggio.

Vigili del fuoco e Arpa al lavoro per mettere in sicurezza l’area

Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Torino, affiancate dai volontari del distaccamento di Rivalta, tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. In via San Luigi sono accorsi anche gli agenti della polizia locale di Orbassano e Beinasco, che stanno gestendo la viabilità e garantendo la sicurezza nelle strade circostanti, insieme ai volontari della Croce Bianca. I tecnici dell’Arpa Piemonte hanno inoltre avviato il monitoraggio della qualità dell’aria per verificare l’eventuale dispersione di sostanze inquinanti legate alla combustione.

La sindaca: «Incendio sotto controllo e in fase di contenimento»

A fare il punto sulla situazione è la sindaca di Orbassano, Cinzia Maria Bosso. «Sono in corso le operazioni di smassamento dell’area interessata dall’incendio scaturito questa mattina sul territorio di Orbassano, al confine con Beinasco. L’incendio è sotto controllo e in fase di contenimento».

Nessun ferito e indagini sulle cause del rogo

Non risulterebbero persone coinvolte nel rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Non è la prima volta che la zona sud-ovest di Torino fa i conti con episodi simili: lo scorso 19 aprile un vasto incendio aveva distrutto la Speed Trasporti, azienda di via Monginevro a Beinasco, costringendo all’evacuazione alcune abitazioni della zona.

https://www.lastampa.it/torino/2026/07/23/news/incendio_orbassano_globo_service_system_zona_industriale-15697172