giovedì, Luglio 23, 2026
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Decreti e circolariVigili del fuoco

Mobilità volontaria del personale – ruolo Vigili del Fuoco non specialisti, radioriparatori e ruolo speciale ad esaurimento Antincendio Boschivo (AIB)

Il Faro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti, radioriparatori, e al ruolo speciale ad esaurimento Antincendio Boschivo (AIB) dei Vigili del Fuoco

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https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/07/00-Comunicazione_graduatorie-protocollo-allegati.pdf

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