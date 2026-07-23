Mobilità volontaria del personale – ruolo Vigili del Fuoco non specialisti, radioriparatori e ruolo speciale ad esaurimento Antincendio Boschivo (AIB)
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco non specialisti, radioriparatori, e al ruolo speciale ad esaurimento Antincendio Boschivo (AIB) dei Vigili del Fuoco
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