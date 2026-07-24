Incendi boschivi in Tunisia: canadair in supporto dall’Italia

VIGILI DEL FUOCO

A seguito della richiesta di supporto antincendio fatta dalle autorità tunisine all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles, il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, sta coordinando l’intervento di Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando la Tunisia. Le migliorate condizioni meteorologiche nel nostro Paese, valutate nei bollettini di suscettività all’innesco degli incendi boschivi, hanno reso possibile l’invio dei mezzi antincendio in supporto delle squadre locali. Qualora le condizioni sul nostro territorio nazionale lo richiedessero i canadair saranno prontamente rischierati secondo le esigenze.