Inferno a Gallipoli: vasto incendio spinto dalla tramontana, evacuati lidi e residence

GALLIPOLI – Le palme di un residence che si accendono come torce, le immagini di un lido, l’Holiday Beach, ormai desolatamente vuoto perché evacuato e avvolto dalle fiamme, quelle di una pira gigantesca che s’innalza dalle cime della pineta, a decine di metri dal suolo, sono solo uno spaccato che forse nemmeno ben descrive la reale portata della devastazione che ha colpito nel primo pomeriggio di oggi il litorale nord di Gallipoli, quando è divampato uno dei tanti – troppi – incendi estivi che rappresentano fra le peggiori piaghe del Salento, generando una situazione di panico. Panico allo stato puro.

Sono state ore di autentica apprensione quelle che hanno scosso la zona, quando un vasto incendio di vegetazione si è sviluppato nell’area costiera compresa tra le località di Padula Bianca e Rivabella, diffondendosi con allarmante rapidità. Impressionante ciò che è stato documentato: un’alta colonna di fumo, ben visibile a chilometri di distanza, e spaventose lingue di fuoco hanno intimorito i tanti bagnanti che affollavano le spiagge in quelle ore.