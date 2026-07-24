Pianello del Lario – incendio piantagione di lavanda.

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente oggi nel primo pomeriggio a Pianello del Lario località Calozzo per segnalazione incendio piantagione di lavanda.

I VVF intervenuti con quattro mezzi da Dongo e Menaggio hanno dovuto stendere circa 200 metri di tubazioni per portare l’acqua per l’estinzione poiché il transito dei mezzi dal centro storico si presentava difficoltoso. Sono intervenuti in ausilio personale antincendio boschivo comunità montana ed elicottero protezione civile.

Non si segnalano persone coinvolte

Risultano danneggiati dalla combustione circa 500 metri quadrati di coltivazione, bosco e pascolo. Il massiccio intervento di tutti ha impedito la propagazione alle abitazioni