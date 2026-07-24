VIDEO – l’ultimo saluto a Pietro Isola nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice a Quartu Sant’Elena

VIGILI DEL FUOCO

Quartu Sant’Elena (CA) Venerdì 24/07/2026 –

Oggi pomeriggio, nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice a Quartu Sant’Elena, l’ultimo saluto a Pietro Isola, il vigile elisoccorritore di 59 anni del reparto volo di Alghero mancato dopo un malore accusato durante un’esercitazione sul lago del Temo.

Alle esequie hanno partecipato il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino, il direttore centrale per l’emergenza Marco Ghimenti, il direttore regionale della Sardegna Nicola Micele, i comandanti della regione, i colleghi che hanno condiviso con Pietro anni di servizio e interventi.

Il Corpo nazionale si unisce al dolore della moglie, delle figlie, della nipotina e dei colleghi che ne custodiranno la memoria.