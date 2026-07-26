lunedì, Luglio 27, 2026
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Vigili del fuoco

Enrico Marchionne ci ha lasciato

Il Faro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

«Con voi, tra di voi, per voi».  sono le sue parole pronunciate al 29° raduno dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, quattro giornate tra Udine e Gemona dedicate alla memoria, alla sicurezza e al ruolo svolto dai Vigili del Fuoco nel soccorso e nella ricostruzione dopo il sisma del 1976.

Enrico Marchionne, presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco non nascose la sua emozione ner ritornare dove cinquant’anni prima portò soccorso a una popolazione stremata e straordinaria come quella friulana.

Enrico Marchionne è nato a Roma il 14 marzo 1940. Si è laureato in Ingegneria meccanica presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma e, dopo alcuni anni di esperienze di lavoro presso Società private a Chicago, Anagni e Roma, il primo maggio del 1969 è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco vincendo un concorso pubblico riservato a 5 posti come Ispettore del Ruolo Tecnico Antincendi del Ministero dell’Interno.

Ha ricoperto molteplici ed importantissii incarichi tra cui l’Area Protezione passiva della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica. Nel 1998 è comandato per quattro anni presso la Camera dei deputati per assumere l’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Presente sugli scenari di calamità naturali in Italia e all’estero, dal terremoto in Tuscania al Bradisisma di Pozzuoli, dal terremoto in Irpinia a quello in Armenia del 1988 e in Turchia nel 1992, ha gestito l’organizzazione e il soccorso delle Colonne Mobili VVF del Lazio al terremoto del Friuli nel 1976.

È stato insignito, del Collare di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica, di Medaglia d’argento al Merito del Ministero dell’Interno e della medaglia sovietica dell’Ordine per il coraggio personale, concessa dal Presidente Gorbaciov

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Per chi lo vorrà accompagnare nel suo ultimo cammino ed onorarne la memoria, si comunica che Il funerale si celebrerà lunedì ore 16,00 presso Calvi dell,Umbria.

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