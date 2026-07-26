Incendio a Roma tra Eur e Tor Pagnotta: chiuso e poi riaperto il tratto del GRA tra Pontina e Laurentina – incendio domato

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di domenica 26 luglio a Roma, nell’area compresa tra Eur e Tor Pagnotta, dove le fiamme hanno interessato ampie zone di sterpaglie e vegetazione secca, favorite dalle alte temperature e dalla siccità.

Il rogo ha avuto conseguenze anche sulla viabilità: nel corso del pomeriggio è stato infatti necessario chiudere il tratto del Grande Raccordo Anulare compreso tra gli svincoli Laurentina e Pontina, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

GRA riaperto tra Laurentina e Pontina

La situazione è successivamente migliorata: il tratto del GRA tra Laurentina e Pontina è stato riaperto al traffico dopo la chiusura causata dall’incendio di sterpaglie sulla via Laurentina.

Riaperta anche sulla Pontina la rampa di accesso al GRA in direzione Roma-Napoli, precedentemente interdetta.

Traffico in tilt nel quadrante sud di Roma

Durante le ore più critiche, il traffico ha subito pesanti rallentamenti nel quadrante sud della Capitale. Numerosi automobilisti hanno segnalato sui social una situazione complicata, con code e deviazioni per consentire gli interventi dei soccorritori.

Secondo alcune testimonianze, le auto in transito sul raccordo venivano fatte uscire all’altezza di Ciampino, mentre per chi aveva già superato lo svincolo si sono registrate difficoltà e rallentamenti.

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