Incendio di vegetazione: Vigili del Fuoco di Crotone impegnati con le operazioni di spegnimento su Ciró Marina

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio di vegetazione che interessa un’area di circa 100 ettari, con diversi fronti ancora attivi.

Sul posto operano i Vigili del Fuoco di Crotone con un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), due squadre del Comando e del Distaccamento di Ciró Marina e un mezzo dedicato alla lotta agli incendi boschivi. A supporto sono presenti anche due squadre di volontari della protezione civile di Cirò Marina.

Le squadre di terra dei Vigili del Fuoco sono impegnate prioritariamente nella protezione delle abitazioni e degli edifici scolastici, al fine di impedire che le fiamme possano raggiungere le aree abitate.

Nelle operazioni sono inoltre impiegati due Canadair, che stanno effettuando continui lanci d’acqua per contenere l’avanzata dell’incendio e supportare l’azione del personale a terra.

Le operazioni sono tuttora in corso.