VIDEO – Il corpo della persona dispersa è stato recuperato

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Lago di Como – Si comunica che il corpo della persona dispersa è stato individuato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e recuperato congiuntamente ai sommozzatori della Guardia Costiera.mmozzatori dei Vigili del Fuoco, supportati da mezzi nautici e dal personale specializzato – Le operazioni di ricerca sono terminate.

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Mattheus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli, per aiutare il più grande, di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato, grazie a un uomo che era col figlio su una tavola da paddle che l’ha afferrato per un braccio mentre l’uomo è scomparso. Subito sono partite le ricerche riprese oggi da parte di vigili del fuoco e guardia costiera anche con l’ausilio dei sommozzatori del 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera, per le ricerche di profondità arrivati da Genova. Il corpo di Gosseling è stato trovato grazie a sonar e telecamera dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Era adagiato su un fondale di 25 metri nelle acque antistanti Menaggio. Raggiunto in profondità dai sub della Guardia Costiera, è stato recuperato e trasportato a terra e poi essere trasferito presso l’obitorio dell’ospedale di Como a disposizione dell’autorità.

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