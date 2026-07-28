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Belluno, XXXVI Giro delle Mura di Feltre, XXIV Campionato Europeo VV.F. di Podismo

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità per la partecipazione, elaborate dall’ Ufficio per le attività Sportive, al 37º Giro delle Mura di Feltre – 25º Campionato Europeo VV.F. di Podismo, prova facente parte del Circuito Podistico VV.F. 2026, in programma a Feltre (BL), il giorno 29 agosto 2026.

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/belluno-xxxvi-giro-delle-mura-di-feltre-xxiv-campionato-europeo-vvf-di-podismo

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