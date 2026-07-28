Donne e discipline STEM, una sfida ancora aperta

Tra gli obiettivi della Fondazione Marisa Bellisario c’è anche quello di favorire una maggiore presenza femminile nelle discipline STEM, acronimo che identifica i settori della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.

Si tratta di ambiti strategici per l’innovazione e la competitività del sistema economico, nei quali la partecipazione femminile è ancora inferiore rispetto a quella maschile. Promuovere l’accesso delle ragazze a questi percorsi significa ampliare le opportunità professionali, ma anche arricchire il mondo della ricerca e dell’impresa con punti di vista differenti.

Iniziative di orientamento, formazione e sensibilizzazione contribuiscono ad abbattere stereotipi ancora radicati, dimostrando che il talento non ha genere.

Valorizzare le competenze significa creare un contesto in cui ciascuno possa scegliere il proprio percorso in base alle proprie inclinazioni, senza condizionamenti culturali.

Investire nelle discipline STEM significa, quindi, investire nel futuro dell’innovazione italiana.