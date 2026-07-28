Maxi incendio in un’azienda agricola: all’interno 800 capi di bestiame

ALBAREDO D’ADIGE (VR) – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno della stalla di un’azienda agricola in via Rivalta, ad Albaredo d’Adige. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 15:45 e le operazioni sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Legnago e Caldiero, con il supporto

All’arrivo dei soccorritori è stata avviata immediatamente l’evacuazione degli animali presenti nella struttura. L’operazione ha consentito di mettere in salvo circa 800 capi di bestiame, evitando conseguenze peggiori.

Fiamme tra le rotoballe di fieno – L’intervento è ora concentrato sullo spegnimento delle circa 80 rotoballe di fieno coinvolte dal rogo all’interno della stalla. L’obiettivo è impedire che le fiamme possano propagarsi ulteriormente e completare la messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono per estinguere definitivamente l’incendio e verificare le condizioni della struttura.

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