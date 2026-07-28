mercoledì, Luglio 29, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Maxi incendio in un’azienda agricola: all’interno 800 capi di bestiame |

Il Faro

ALBAREDO D’ADIGE (VR) – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno della stalla di un’azienda agricola in via Rivalta, ad Albaredo d’Adige. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 15:45 e le operazioni sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Legnago e Caldiero, con il supporto

All’arrivo dei soccorritori è stata avviata immediatamente l’evacuazione degli animali presenti nella struttura. L’operazione ha consentito di mettere in salvo circa 800 capi di bestiame, evitando conseguenze peggiori.

Fiamme tra le rotoballe di fieno – L’intervento è ora concentrato sullo spegnimento delle circa 80 rotoballe di fieno coinvolte dal rogo all’interno della stalla. L’obiettivo è impedire che le fiamme possano propagarsi ulteriormente e completare la messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono per estinguere definitivamente l’incendio e verificare le condizioni della struttura.

https://www.nordest24.it/incendio-stalla-salvati-800-capi-bestiame

Potrebbe anche interessarti

Video – Nocera Umbra . verifica della cupola del campanile

Il Faro

Incendio in appartamento al Labaro, inquilino di 26 anni intossicato e ustionato: salvato dai vigili del fuoco

Il Faro

Vasto incendio in un deposito di rifiuti nel Napoletano, vigili del fuoco a lavoro

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *