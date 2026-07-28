mercoledì, Luglio 29, 2026
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Vigili del fuoco

Soccorsa una persona in difficoltà lungo la sponda del fiume

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI PESARO-URBINO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Rio Salso di Tavullia per soccorrere una persona in difficoltà lungo la sponda del fiume. Sul posto è intervenuta la squadra della sede centrale di Pesaro e personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), in collaborazione con il personale sanitario.
La persona, cosciente ma disidratata e con difficoltà motorie, aveva perso l’orientamento e smarrito due cani, riuscendo successivamente a recuperarne uno.
Dopo aver raggiunto e assistito la persona, la squadra VVF ha provveduto al recupero in sicurezza dell’uomo e di un cane mentre laltro ha fatto rientro a casa successivamente.

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