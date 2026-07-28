Una famiglia di otto persone è morta in una casa in fiamme nel Michigan – caso di omicidio-suicidio: lo riferiscono le autorità.

Un uomo del Michigan è sospettato di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco la moglie e i sei figli, per poi appiccare il fuoco alla casa , prima di togliersi la vita. Lo hanno riferito lunedì le autorità, definendo l’accaduto una “tragedia indicibile”.

I sei bambini, di età compresa tra i 5 e i 15 anni, e i loro genitori sono stati trovati morti venerdì dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio nella loro casa a Grand Haven Township.

“Non ci sono più sospetti in fuga e le indagini dimostrano che si è trattato di un omicidio-suicidio, con un incendio appiccato dopo gli omicidi”, ha dichiarato Sparks in un comunicato stampa lunedì.