VIDEO – La Francia affronta una corsa contro il tempo di 24 ore per contenere gli incendi prima dell’ondata di caldo da 40°C.

Oltre 360.000 persone sono state evacuate tra Francia e Spagna a causa degli incendi, mentre l’Europa sta vivendo una delle estati più calde mai registrate. Le autorità hanno avvertito che gli incendi, divampati a soli 15 km da Bordeaux, potrebbero durare mesi, richiedendo l’avvicendamento di squadre provenienti da tutto il Paese per domare le fiamme. Secondo il servizio meteorologico La Chaîne Météo, una nuova e “intensa” ondata di caldo colpirà la Francia mercoledì. Con temperature previste fino a 40°C sulla costa atlantica nel pomeriggio, l’allerta per la nuova ondata di calore lascia ai vigili del fuoco una finestra di sole 24 ore per tenere sotto controllo l’incendio. Philippe de Gonneville, sindaco di Lège-Cap-Ferret, ha dichiarato: “Dobbiamo essere consapevoli che la battaglia non è ancora finita e che ci attendono altre sfide nei prossimi giorni”. I dati climatici indicano che l’Europa si sta riscaldando più rapidamente di qualsiasi altra parte del mondo. Quest’anno, il continente ha già affrontato più volte ondate di caldo estremo.