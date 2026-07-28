VIDEO – Vasto incendio ha interessato il territorio di Maratea

VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

Poco dopo la mezzanotte del giorno 27, un vasto incendio ha interessato il territorio di Maratea 58 persone sono state precauzionalmente allontanate dalle proprie abitazioni .

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 28 unità e dalle 6:30 il DOS sta operando con 3 Canadair e 1 elicottero della regione.

L’incendio è ancora in atto ma sotto controllo e al momento si sta operando con un solo Canadair e un elicottero della Regione Basilicata.