mercoledì, Luglio 29, 2026
Ultimo:
Animalicronaca

Vitello di 300 chili sfonda la recinzione e cade in una forra

Il Faro

alaia (Pisa), 25 luglio 2026 – Un intervento di soccorso davvero molto particolare, quello andato in scena a Palaia: è stato necessario far intervenire un elicottero dei vigili del fuoco per salvare un animale precipitato in una forra.

Il vitello in attesa del soccorso –

La richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco di Pisa alle 8 di sabato mattina: il proprietario dell’animale aveva segnalato che un vitello del peso di circa 300 chili aveva sfondato il recinto durante il pascolo, scivolando in una forra in zona impervia.

https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/vitello-di-300-chili-precipita-in-una-forra-per-salvarlo-serve-lelicottero-adix1x0d

Potrebbe anche interessarti

Appello dei pedagogisti al governo: vietare smartphone ad under 14 e social ad under 16

Il Faro

Ucraina: tregua violata 1500 volte, Zelensky invita Putin a incontrarsi

Il Faro

CAGGIANO, la forestale denuncia un incendiario. E’ una guardia ambientale

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *