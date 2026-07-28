Vitello di 300 chili sfonda la recinzione e cade in una forra

alaia (Pisa), 25 luglio 2026 – Un intervento di soccorso davvero molto particolare, quello andato in scena a Palaia: è stato necessario far intervenire un elicottero dei vigili del fuoco per salvare un animale precipitato in una forra.

Il vitello in attesa del soccorso –

La richiesta di aiuto è arrivata ai vigili del fuoco di Pisa alle 8 di sabato mattina: il proprietario dell’animale aveva segnalato che un vitello del peso di circa 300 chili aveva sfondato il recinto durante il pascolo, scivolando in una forra in zona impervia.

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