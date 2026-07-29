Incidente e soccorso per recupero di una persona

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

ore 02.30 sulla strada Lomazzo Bizzzarone in comune di Floppio intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale tra due vetture di cui una ribaltata. VVF Como , 118 e Carabinieri per le operazioni di soccorso persona e messa in sicurezza. Si segnalano due feriti portati in codice giallo ospedale Varese

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Si segnala un intervento di soccorso tecnico di ieri in Como ore 18.00 ca in zona boschiva sotto Brunate per recupero persona illesa. Una ragazza di 19 anni andata fuori sentiero e trovatasi in difficoltà richiedeva tramite NUE112 soccorso. Rintracciata e recuperata dell’equipaggio del Drago 153 del nucleo VVF di Malpensa unitamente alla squadra di terra dei SAF di Como.

La ragazza raggiunta dalle squadre di terra insieme agli elisoccorritori VF è stata assicurata imbragata ed elitrasportata fino ad una zona sicura.

Collaborava all’intervento n 1 unità dei volontari del soccorso alpino presente a terra