Ottime notizie per la costa di Santa Marinella e Santa Severa

Segreteria del Sindaco del Comune di Santa Marinella

I campionamenti di Goletta Verde di Legambiente sulla spiaggia del Lungomare Pirgy, via Olimpo sono risultati entro i limiti di legge. I valori dei batteri sono bassi e rispettano le norme, escludendo qualsiasi pericolo di inquinamento da cattiva depurazione. Il risultato emerge dalla campagna di monitoraggio condotta tra l’8 e il 21 luglio, nel corso della quale i volontari dell’associazione hanno analizzato diversi tratti della costa laziale.

Il rilevamento di Goletta Verde conferma la straordinaria qualità del mare già annunciata dai dati ufficiali di ARPA Lazio, che hanno classificato le acque comunali come “eccellenti”.

“Dati che certificano la sicurezza e la salute del nostro mare – afferma il sindaco Alessio Manuelli – Il mare è la nostra risorsa più preziosa, un motore economico fondamentale per il turismo, la ristorazione e la ricettività alberghiera. Questi dati restituiscono ai cittadini e ai tantissimi turisti che ogni anno scelgono Santa Marinella e Santa Severa la certezza di poter vivere una stagione balneare all’insegna della bellezza, della salute e della sicurezza. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a lottare per avere delle coste e un mare che siano sane e tutelate”.

Il Comune rinnova, inoltre, l’invito a vivere e rispettare il mare, ricordando che la tutela del litorale passa attraverso il senso civico di tutti coloro che lo frequentano, affinché Santa Marinella continui ad essere un punto di riferimento virtuoso per la costa tirrenica.