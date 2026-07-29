giovedì, Luglio 30, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Piombino, incendio tra i palazzi: sette motorini divorati dal fuoco

Il Faro

PIOMBINO. Sette motocicli parcheggiati sono andati a fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29, in un incendio che si è sviluppato tra i palazzi del quartiere dei Diaccioni, a Piombino. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio.

I motorini in fiamme

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento rapidamente il rogo che ha annerito il muro esterno di uno dei palazzi della zona. Gli scooter e le moto parcheggiate sono andate distrutte. Al momento non sono chiare le cause dell’incendio.

Il tentativo dei residenti

Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco del Distaccamento di Piombino. Prima dell’arrivo dei carabinieri i residenti erano intervenuti con un idrante in dotazione a uno dei palazzi.

https://www.iltirreno.it/piombino/cronaca/2026/07/29/news/piombino-incendio-tra-i-palazzi-sette-motorini-divorati-dal-fuoco-1.100900890

Potrebbe anche interessarti

Incendio alla Croce Rossa, mezzi distrutti danni ingenti

Il Faro

“Ripartiamo dalla sicurezza inclusiva: esperienze a confronto”, Taormina. 30 marzo 2022

Il Faro

Paura alla piscina Sempione, scoppia un incendio: pompieri sul posto

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *