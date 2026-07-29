PIOMBINO. Sette motocicli parcheggiati sono andati a fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29, in un incendio che si è sviluppato tra i palazzi del quartiere dei Diaccioni, a Piombino. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio.

I motorini in fiamme

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento rapidamente il rogo che ha annerito il muro esterno di uno dei palazzi della zona. Gli scooter e le moto parcheggiate sono andate distrutte. Al momento non sono chiare le cause dell’incendio.

Il tentativo dei residenti

Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco del Distaccamento di Piombino. Prima dell’arrivo dei carabinieri i residenti erano intervenuti con un idrante in dotazione a uno dei palazzi.

https://www.iltirreno.it/piombino/cronaca/2026/07/29/news/piombino-incendio-tra-i-palazzi-sette-motorini-divorati-dal-fuoco-1.100900890