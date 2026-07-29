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San Fruttuoso di Camogli – i sommozzatori di Vigili del Fuoco e di altre forze dello stato insieme per la pulizia del Cristo degli Abissi

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Camogli (GE) – Operazione interforze per la tutela del patrimonio culturale sommerso: i sommozzatori dei vigili del fuoco di Genova, insieme ai quelli di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera e Marina Militare, hanno completato la pulizia del “Cristo degli Abissi” a San Fruttuoso di Camogli (GE).
Sotto il coordinamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, gli operatori si sono alternati a 18 metri di profondità per rimuovere il biofouling marino. Decisivo l’impiego della speciale idropulitrice a cavitazione dei vigili del fuoco: un getto ad alta pressione ad acqua di mare che rimuove le incrostazioni corrosive senza toccare la statua, preservando l’ormai delicata struttura in bronzo da qualsiasi danno meccanico.

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