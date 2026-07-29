giovedì, Luglio 30, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio a Gardaland sotto l’attrazione Raptor: situazione sotto controllo.

Il Faro

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno del parco di divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato l’area chiamata Far West, una struttura interamente in legno posta all’ingresso storico del parco, con edifici che riproducono un villaggio del pionieri americani, silhouette a forma di cowboy e indiani. La zona era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato

l’incendio.https://tg24.sky.it/cronaca/2026/07/28/incendio-gardaland-oggi-video 

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