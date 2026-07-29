VIDEO – Medjugorje, vandalo dà fuoco all’altare esterno della chiesa di San Giacomo

Profanata e vandalizzata la statua della Madonna di Medjugorje, nel sud della Bosnia-Erzegovina, che attira migliaia di pellegrini da tutto il mondo. La statua è stata imbrattata con vernice nera da qualcuno che la scorsa notte ha anche appiccato un incendio all’altare esterno situato dietro la vicina chiesa di Sveti Jakov (San Giacomo), che la custodisce.

L’incendio è stato rapidamente domato e non si è propagato alla chiesa, ma ha causato danni materiali all’altare, recentemente ristrutturato. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo che appiccava il fuoco dopo aver versato del liquido infiammabile sull’area.

La statua della Madonna, detta anche Regina della Pace, è stata imbrattata con vernice spray nera sul piedistallo e sulla statua stessa con la scritta in polacco «Diavolo con la gonna».

Uno striscione è stato lasciato sulla recinzione accanto al monumento, con i nomi dei «veggenti di Medjugorje», cioè dei fedeli che hanno testimoniato di aver visto apparire la Madonna nel 1981, scritti sopra, insieme a un messaggio in polacco: “…sono degli impostori, ho le prove».

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