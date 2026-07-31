Ceuta, 60mila migranti, rimpatriati oltre 48mila. Recuperati 57 cadaveri. L’Italia sospende Schengen con la Spagna.

A Ceuta 60mila migranti, rimpatriati oltre 48mila. Recuperati 57 cadaveri. Gli Usa attaccano: ‘Sforzi deliberati per incoraggiare l’immigrazione illegale’. Von der Leyen: ‘Immagini inaccettabili’

L’Ue: ‘Non risultano flussi da Ceuta, operativi i controlli Schengen’

“La situazione a Ceuta resta inaccettabile. Ribadisco che non ci sono flussi verso il continente europeo o altri Stati membri. Il codice Schengen fornisce gli strumenti legali che si applicano a Ceuta e Melilla. I controlli sulle persone che partono da Ceuta e Melilla restano operativi”. Lo scrive su X il commissario Ue agli Affari Interni Magnus Brunner spiegando che Bruxelles “accoglie con favore la cooperazione tra Spagna e Marocco per gestire la situazione e per rimpatri rapidi. Il Marocco è inserito nella lista Ue dei Paesi d’origine sicuri”..

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