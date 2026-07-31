È morto Franco Baresi, l’annuncio del Milan: «La nostra storia è in lacrime»

Il calcio italiano è in lutto: nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni. Lo annuncia il Milan sui propri canali social: “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio – si legge – e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

Il ‘Milanista del secolo’, l’ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale è morto a seguito di una malattia dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in mondovisione l’ultimo, commovente omaggio: nella cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. Eterni rivali alla Scala del calcio – anche se li legava una lunga militanza comune in azzurro – eppure uniti nell’orgoglio per l’Italia e vicini in un dolore tristemente già noto.

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