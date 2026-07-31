Esclusivo, FIFA: gruppo di eurodeputati chiede che Infantino sia ascoltato dal Parlamento Ue

Mentre diverse federazioni calcistiche europee minacciano il boicottaggio dei prossimi Mondiali, una bozza di lettera ottenuta da Euronews accusa il presidente della Fifa di usare l’organizzazione come “trampolino per una carriera politica”

Il Parlamento europeo si prepara a convocare il presidente della Fifa Gianni Infantino per un’audizione sul suo controverso piano che aprirebbe le competizioni dell’organizzazione agli investimenti privati. Un progetto che ha provocato già durissime reazioni nel mondo del calcio e ha spinto l’Unione delle federazioni calcistiche europee (Uefa)a minacciare addirittura il boicottaggio del prossimo Mondiale.

La Fifa vuole coinvolgere investitori esterni, tra i quali il fratello del genero di Donald Trump

Una bozza di lettera, ottenuta da Euronews e ora in circolazione tra gli eurodeputati di tutti i gruppi politici, invita Infantino a rispondere direttamente alle domande dei parlamentari, nello spirito di “trasparenza e responsabilità democratica che la stessa Fifa ha pubblicamente sostenuto”.

Il piano di Infantino prevede la creazione di una nuova società incaricata di gestire le competizioni della Fifa e la vendita di quote fino al 20 per cento a investitori esterni, tra cui Joshua Kushner, il cui fratello Jared è il genero del presidente statunitense Donald Trump.

La Fifa sostiene che tutte le federazioni nazionali debbano poter esaminare il piano in una consultazione “aperta e democratica” e al momento resiste alle richieste di sospendere il progetto provenienti non solo dalla Uefa ma anche dalla Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi (Concacaf).

https://it.euronews.com/my-europe/2026/07/31/esclusivo-alcuni-eurodeputati-chiedono-che-infantino-sia-ascoltato-dal-parlamento-ue?