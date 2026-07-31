Immunoterapia contro i tumori: le applicazioni di una scoperta da Nobel

Il Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato a tre immunologi per le loro scoperte sulla tolleranza immunologica periferica, che hanno rivoluzionato le conoscenze sul sistema immunitario. Hanno aperto la strada a nuovi importanti campi di ricerca, identificando per la prima volta i linfociti T regolatori, che funzionano da freni del sistema. Sergio Abrignani, docente di Immunologia all’Università degli Studi di Milano, ci ha raccontato di come proprio attraverso innovative ricerche sui T regolatori sta sviluppando nuovi farmaci, basati su anticorpi monoclonali, per l’immunoterapia dei tumori. Crediti immagine: CDC/Unsplash

https://www.scienzainrete.it/articolo/immunoterapia-contro-tumori-le-applicazioni-di-scoperta-da-nobel/natalia-milazzo/2025-10-17