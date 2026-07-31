Incidente sull’A23 tra quattro auto, una prende fuoco: traffico in tilt verso Udine Sud

Mattinata difficile per la circolazione sull’autostrada A23, dove poco prima delle 11.15 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli leggeri. L’incidente è avvenuto al chilometro 4 della carreggiata in direzione Udine Sud, nel tratto compreso tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud, nel territorio comunale di Santa Maria la Longa.

Una delle auto prende fuoco dopo l’impatto

A seguito della collisione, una delle vetture coinvolte è stata avvolta dalle fiamme. Il conducente era però già riuscito a uscire dall’abitacolo prima che l’incendio si sviluppasse.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare rapidamente il rogo, evitando ulteriori conseguenze e mettendo in sicurezza l’area.

Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e autostrade Alto Adriatico

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori di autostrade Alto Adriatico e gli agenti della polizia stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del tamponamento.

Le operazioni di rimozione dei mezzi e di ripristino della carreggiata hanno inevitabilmente rallentato la circolazione.

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