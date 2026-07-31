Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FERMO (FM) – INCIDENTE STRADALE IN AUTOSTRADA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 19:00 lungo l’autostrada A14, a circa 500 metri dall’uscita del casello di Porto San Giorgio, in direzione nord, per un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro telonato ribaltato.

La squadra di Fermo, ha provveduto all’estrazione del conducente, affidandolo al personale sanitario. Successivamente la persona è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

L’autocarro, ribaltandosi, ha completamente ostruito la carreggiata, causando il blocco della viabilità.

Sul posto anche la Polizia Autostradale.

Dal Comando di Fermo

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CAMERINO (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20:30 lungo la SP94, per un incidente stradale nel quale un’autovettura è finita contro un albero.

La squadra di Camerino ha provveduto all’estrazione dell’unico occupante del veicolo, affidandolo al personale sanitario. Successivamente ha effettuato la messa in sicurezza dello scenario.

Dal Comando di Macerata

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MONTECASSIANO (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18:40, in località Sambucheto, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra di Macerata ha provveduto all’estrazione di una donna rimasta all’interno di un’autovettura ribaltata e alla messa in sicurezza dei veicoli, uno dei quali alimentato a metano.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone. Una è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale, mentre le altre due sono uscite autonomamente dai rispettivi veicoli e sono rimaste illese.

Sul posto anche i Carabinieri.

Dal Comando di Macerata