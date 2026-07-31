Obelisco “900”, il Municipio IX accelera sulla riqualificazione dell’opera di Pomodoro

EUR – Un nuovo passo verso il recupero di uno dei simboli dell’arte contemporanea dell’EUR. Il 21 luglio il Consiglio del Municipio Roma IX ha approvato all’unanimità una risoluzione che avvia il percorso per la riqualificazione dell’obelisco “900” di Arnaldo Pomodoro e dell’area di piazzale Pier Luigi Nervi. L’obiettivo è restituire pieno valore all’opera, migliorare lo spazio urbano che la ospita e cogliere l’occasione del centenario della nascita dello scultore, che ricorre nel 2026, per promuovere iniziative culturali dedicate al Maestro.

UN PERCORSO CONDIVISO DA TUTTE LE FORZE POLITICHE

Il documento arriva al termine di un iter iniziato con una mozione presentata dal gruppo Azione nel settembre 2025 e successivamente sviluppata nelle Commissioni consiliari, dove ha raccolto il consenso delle diverse forze politiche fino all’approvazione unanime in Consiglio. I consiglieri capitolini di Azione Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, insieme ai consiglieri del IX Municipio Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come la risoluzione individui un percorso concreto per il recupero dell’opera, la riqualificazione dell’area circostante e la promozione di eventi dedicati ad Arnaldo Pomodoro nell’anno del centenario della sua nascita.

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