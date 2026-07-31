Presentato lo spot per la Campagna Istituzionale sulle uscite di emergenza “Seguimi puoi salvarti”

VIGILI DEL FUOCO

“La sicurezza nei luoghi pubblici e affollati risponde a criteri precisi e inderogabili che possono impedire incidenti gravi, che fanno la differenza tra la vita e la morte, come insegna quanto accaduto a Crans-Montana. Per questo il Die – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio ha realizzato insieme ai Vigili del Fuoco la campagna di comunicazione istituzionale ‘Seguimi, puoi salvarti’”.

Lo ha spiegato oggi, 29 luglio, durante la conferenza stampa il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, appellandosi “a chi gestisce luoghi pubblici, ai tanti giovani per i quali è fondamentale prima di dare spazio al divertimento, non perdere mai di vista le uscite di emergenza. Richiesta rivolta anche ai cantanti che hanno un seguito fortissimo nei loro live. Come Ultimo per esempio, ai quali chiediamo di ricordare sempre ai loro fan di individuare subito le uscite di sicurezza, prima di vivere a pieno un concerto”.



”L’obiettivo – ha evidenziato il Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco – è sensibilizzare tutti, e in particolare i più giovani, con un messaggio di divertimento responsabile per costruire una cultura della sicurezza. Un impegno reso ancora più urgente dal ricordo doloroso delle tragedie che hanno colpito la comunità nei mesi scorsi, su tutti i fatti drammatici di Crans-Montana. Attraverso questa campagna il Ministero dell’Interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco mettono a disposizione un patrimonio prezioso di competenze per prevenire i rischi negli ambienti affollati come di fronte alle emergenze naturali. ‘Seguimi, puoi salvarti’ è lo slogan e l’invito a fidarsi del consiglio di chi ogni giorno difende la vita dei cittadini, affinché ci si possa divertire in sicurezza con una piccola attenzione e cura per la propria persona e per i propri amici”.



Lo spot indica i comportamenti più corretti da attuare nei luoghi pubblici affollati: identificare le uscite di emergenza che devono essere lasciate sempre libere e, in caso di pericolo, allontanarsi utilizzando il cellulare per chiamare i soccorsi e non per registrare video o fotografare situazioni per riempire i propri profili social o accumulare like.



La campagna è realizzata e diffusa dal Die, su iniziativa del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno. Al momento si prevede una distribuzione con diversi flight su tv e radio Rai, di cui il primo questa estate con oltre 70 passaggi in TV e Radio in un periodo particolarmente denso di eventi molto partecipati. Sarà inoltre pubblicata sui social Meta in collaborazione tra Die e Vigili del fuoco.