DANILO CROCE

Sul web, si sa, nulla è davvero gratuito; spesso il vero “prezzo” è l’assorbimento delle informazioni e dei dati di chi naviga. In questo vasto ecosistema, le aziende si presentano tipicamente al pubblico attraverso due tipi di siti web. Il primo è il classico “biglietto da visita”: ha un basso valore commerciale poiché viene trovato e letto quasi esclusivamente da chi conosce già il brand. Il secondo, invece, ha un alto valore strategico: è un sito indicizzato e ottimizzato nella rete, capace di procacciare attivamente nuovi clienti attraverso contenuti costruiti ad hoc e parole chiave mirate.

Ma oggi, avere un “buon sito” non basta più, perché la ricerca online sta cambiando radicalmente. Se ieri usavamo solo la tastiera per cercare informazioni specifiche, oggi parliamo con i dispositivi e ci stiamo affidando alle risposte generate dall’Intelligenza Artificiale. Fino a poco tempo fa, la classica SEO (Search Engine Optimization) era la regina incontrastata per ottenere traffico organico scalando le posizioni sui motori di ricerca. Ora, all’importanza preminente di Google si stanno affiancando con forza i motori di risposta vocale, come Alexa o Siri, che richiedono la AEO (Answer Engine Optimization) per fornire all’utente una risposta diretta e univoca. A questi si aggiunge la GEO (Generative Engine Optimization), la nuova frontiera il cui scopo è far sì che il proprio sito venga scelto dall’IA come fonte autorevole da citare nei riassunti generati. Se fate una ricerca con Google la prima risposta è quella della sua AI, segno prepotente del cambiamento.

La tecnologia, con gli USA in prima linea, corre veloce e la gara per soddisfare le nuove domande dei clienti è già partita. Immaginate di dover organizzare delle vacanze, magari pianificando un viaggio di gruppo in traghetto verso la Sardegna per quattro adulti e quattro ragazzi di età diverse, con due auto al seguito. Poi ci sarebbe anche la scelta del villaggio con determinate caratteristiche. Fino a ieri, con il solo Google, la ricerca era complessa e frammentata. Oggi, un utente può semplicemente chiedere all’IA di risolvere questa situazione fornendo input multipli, ottenendo un piano gestito in tempi brevissimi. I vantaggi competitivi per le aziende che sapranno intercettare queste nuove modalità di ricerca saranno perciò enormi.

È in questo scenario che si inseriscono i servizi di tresrl.it. Il loro approccio non costringe a scegliere un solo canale, ma fa lavorare le tre strategie in sinergia. L’obiettivo è dominare l’intero percorso del cliente: si usa la SEO per intercettare chi cerca approfondimenti, la AEO per chi fa domande rapide e la GEO per chi vuole una sintesi immediata dall’IA. Affidarsi alle competenze di tresrl.it significa costruire un’autorità di ferro e intercettare utenti pronti all’acquisto, proteggendo il proprio business per il futuro. Tutto questo seguendo una regola d’oro: ottimizzare i contenuti per le macchine, ma scrivere sempre per le persone. Vale solo per le grandi aziende? No, vale per tutti! Cambiano semplicemente tecniche e modalità d’approccio.

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