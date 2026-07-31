Roma Arte in Nuvola 2026, a novembre il fantastico evento

Il panorama culturale della Capitale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti espositivi più attesi della stagione con l’arrivo di Roma Arte in Nuvola 2026.

La grande fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea torna per la sua sesta edizione dal 20 al 22 novembre 2026.

Semore all’interno dell’avveniristico complesso architettonico della Nuvola firmato da Fuksas. La manifestazione vede la direzione artistica di Adriana Polveroni.

Affiancata in questo nuovo capitolo anche da una sezione curata da Pier Paolo Pancotto. L’evento è ideato e diretto da Alessandro Nicosia e promosso da Eur SpA.

Dopo i favorevoli riscontri di critica e il successo dello scorso anno, che ha registrato oltre 38.000 visitatori, la kermesse si distingue quindi per un’offerta culturale emozionante e condivisa.

La fiera rappresenta insomma un fondamentale punto d’incontro per collezionisti, curatori, artisti, addetti ai lavori e per tutto il grande pubblico.

Il tutto con la partecipazione di circa 140 gallerie italiane ed internazionali. RAIN punta quindi ad ampliare ulteriormente i propri confini espositivi.

Spalancando così le porte alle correnti artistiche più attuali e influenti della scena globale contemporanea.