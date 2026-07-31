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Taranto, gli atleti delle Fiamme Rosse convocati per i XX Giochi del Mediterraneo

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026 la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che vedrà la partecipazione di oltre 4.000 atleti provenienti da ben 26 nazioni.

Tra la delegazione azzurra che parteciperà ai Giochi ci saranno anche quattro atleti e un tecnico del G.S. VV.F. Fiamme Rosse.

Viola Scotto di Carlo sarà impegnata nelle gare di nuoto che si terranno dal 22 al 25 agosto presso lo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala di Taranto; Giulia Arpino salirà in pedana del PalaRicciardi di Taranto il 22 agosto per la prova di sciabola femminile;  Celine Ludovica Delia, seguita dal tecnico C.R. Sebastiano Corbu,  prenderà parte alla prova -53 kg di pesistica in programma il 31 agosto al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Jonico; infine, Tommaso Brugnami si esibirà nelle competizioni di ginnastica artistica che si terranno al  PalaCampitelli di Grottaglie dal 31 agosto al 2 settembre.

Gli atleti in gara saranno chiamati ad onorare il bottino di 7 medaglie ( 4 ori, 1 argento e 2 bronzi ) conquistati delle Fiamme Rosse nella precedente edizione dei Giochi che si è tenuta ad Orano (Algeria) nel 2022.

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