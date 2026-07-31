Un fiume di fango devasta un villaggio gallese pochi minuti dopo un’esplosione avvenuta giovedì sera nella vicina cava del gruppo Breedon

Nel villaggio di Gwaelod-y-Garth, alla periferia di Cardiff, le case sono state distrutte dalle inondazioni e gli abitanti sono stati evacuati.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, l’acqua ha inondato i villaggi di Heol Berry e Heol y Nant pochi minuti dopo un’esplosione avvenuta giovedì sera nella vicina cava del gruppo Breedon. I proprietari della cava hanno dichiarato di essere a conoscenza dell’incidente, ma al momento non possono rilasciare ulteriori commenti.

L’Health and Safety Executive ha confermato di aver avviato un’indagine sull’incidente insieme alla polizia del Galles del Sud.

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