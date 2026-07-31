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VIDEO – I Vigili del Fuoco di Torino in soccorso di un gruppo di scout di 35 elementi disperso a Forno Alpi Graie, nelle Valli di LanzoCronaca

Il Faro

TORINO – I Vigili del Fuoco di Torino hanno salvato un gruppo di scout, formato da 7 adulti e 28 bambini, che avevano smarrito il sentiero a Forno Alpi Graie, nelle Valli di Lanzo.

I ragazzi, che fanno parte della parrocchia San Giovanni Maria Vianney, hanno seguito mappe e App specifiche, dove il sentiero è segnato ma improvvisamente sparisce nel nulla. Più volte l’errore è stato segnalato ed anche i vigili del fuoco che li hanno recuperati ne erano a conoscenza. Per il momento non sono però state fatte le modifiche del caso e non è la prima volta che escursionisti, anche esperti, si perdono in quella zona.

Per effettuare il recupero sono stati coinvolti i Vigili del Fuoco di Torino con un loro elicottero che in coordinamento con le squadre di terra, ha riportato l’intera comitiva al campo base con quattro voli di trasporto dei dispersi.

https://www.quotidianopiemontese.it/2026/07/31/i-vigili-del-fuoco-di-torino-hanno-salvato-un-gruppo-di-scout-di-35-elementi-disperso-a-forno-alpi-graie-nelle-valli-di-lanzo/#goog_rewarded

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