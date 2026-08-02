Campi Flegrei, sciame sismico in corso: oltre 200 terremoti registrati dall’INGV

Il terremoto di magnitudo 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei nella serata del 31 luglio continua a far sentire i suoi effetti. Lo sciame sismico, infatti, è ancora in corso (leggi qui per capire quando inizia e finisce uno sciame) e l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV ha diffuso un nuovo aggiornamento che conferma il protrarsi dell’attività sismica nell’area flegrea, correggendo anche un precedente comunicato diffuso nella serata di ieri.

Oltre 200 terremoti registrati dall’inizio dello sciame

Secondo il bollettino dell’INGV, dalle ore 19:46 del 31 luglio 2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Al momento dell’emissione dell’ultimo comunicato sono stati rilevati, in via preliminare, 217 terremoti con magnitudo uguale o superiore a 0.0, mentre l’evento più forte resta quello di magnitudo Md 4.7 ± 0.3, che ha provocato danni e grande paura tra la popolazione.

Nella mappa allegata al comunicato sono riportate le localizzazioni dei terremoti con magnitudo pari o superiore a 1.0. L’INGV ha inoltre precisato che sarà diffuso un nuovo aggiornamento entro le prossime 3-6 ore, in base all’evoluzione del fenomeno.

Il chiarimento dell’INGV: lo sciame non è terminato

Nella serata di ieri, alle 20:47, era stato pubblicato un comunicato che annunciava la conclusione dello sciame sismico. Pochi minuti dopo, però, l’INGV ha corretto l’informazione spiegando che si è trattato di un refuso.

L’istituto ha quindi chiarito che lo sciame non è mai terminato e che l’attività sismica è ancora in corso, motivo per cui prosegue il monitoraggio costante dell’area da parte dell’Osservatorio Vesuviano.

https://www.pozzuolinews24.it/sciame-sismico-campi-flegrei-ingv-comunicato-corretto/