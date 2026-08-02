Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 agosto, sul lago di Como. Intorno alle 17 alcuni passanti hanno notato un razzo di segnalazione nelle acque antistanti il Tempio Voltiano, facendo subito scattare l’allarme per la possibile presenza di una persona in difficoltà.

La chiamata al numero unico di emergenza ha mobilitato in pochi minuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Como, intervenuti con diversi uomini e mezzi. Sul posto sono arrivati anche due gommoni, utilizzati per perlustrare lo specchio d’acqua e verificare l’eventuale presenza di persone in pericolo.

Como, ricerche sul lago dopo l’allarme davanti al Tempio Voltiano

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e i Vigili del Fuoco stanno continuando a scandagliare l’area interessata per accertare l’eventuale presenza di persone in difficoltà. Al momento non sono ancora stati resi noti gli esiti dell’intervento e resta da chiarire se il razzo fosse effettivamente collegato a una situazione di emergenza oppure se si sia trattato di un falso allarme.

https://www.ilnotiziario.net/wp/prima-pagina/como-razzo-di-segnalazione-sul-lago-scatta-il-maxi-intervento-dei-vigili-del-fuoco/