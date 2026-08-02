Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Autostrade per l’Italia – firmato accordo per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento di Termoli

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Autostrade per l’Italia hanno sottoscritto l’accordo per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Termoli. La struttura sorgerà nell’ex area di servizio Riovivo Ovest, al km 476 dell’autostrada A14.

L’iniziativa rientra nel più ampio protocollo di collaborazione tra ASPI e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto nel 2022 e rinnovato nel 2026, finalizzato a rafforzare la sicurezza della circolazione e la capacità di risposta alle emergenze lungo la rete autostradale e nei territori attraversati.

L’accordo prevede la realizzazione della nuova sede del Distaccamento permanente di Termoli in un’area attualmente dismessa, individuata per la sua posizione strategica rispetto alle esigenze di soccorso tecnico urgente sia in ambito autostradale sia sul territorio. L’intervento consentirà la ricollocazione dell’attuale distaccamento in una struttura progettata secondo gli standard funzionali e logistici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In base all’intesa sottoscritta, Autostrade per l’Italia finanzierà integralmente l’opera e svolgerà il ruolo di stazione appaltante, curando la progettazione e l’esecuzione dei lavori in coordinamento con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Al termine dell’intervento, la struttura sarà concessa in comodato d’uso gratuito al Dipartimento e destinata alle attività operative del Corpo.

L’opera sarà realizzata in funzione delle esigenze operative del Corpo Nazionale e comprenderà autorimesse per i mezzi di soccorso, locali operativi e tecnici, uffici, sale formazione, aree dedicate al personale e spazi esterni per la movimentazione dei veicoli di emergenza.

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